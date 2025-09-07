◇体操男子種目別メダリスト選手権（７日、東京・エスフォルタアリーナ八王子）東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、得意の鉄棒で落下し、まさかの６位にとどまった。最初の床運動で１４・３００点で２位に入ったが、悪夢は２種目目の鉄棒だった。冒頭の離れ業の時に遠すぎて棒をつかめずうつぶせのまま落下した。体勢を整え、再び演技に入りその後はミスなくこなしたものの、落下が響いて１３・３３