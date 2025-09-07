◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）３人の首位タイからスタートした２０歳のルーキー荒木優奈（Ｓｋｙ）が、柏原明日架（富士通）に競り勝ち、ツアー初優勝を飾った。今季新人の優勝は６月のニチレイレディスの入谷響（１９）に続き２人目。荒木は表彰式で「後半は本当にすごく長く感じて苦しかったけど、ルーキーイヤーで優勝することができ