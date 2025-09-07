◇バレーボール 男子世界選手権壮行試合 日本ーイタリア（7日、ららアリーナ東京ベイ）バレーボール男子日本代表(世界ランク5位)はイタリア(同2位)との壮行試合第2戦は1-3で敗れました。9月12日からフィリピンで行われる世界選手権前最後の調整。対戦するイタリアは石川祐希選手も戦う世界最高峰のリーグ「セリエA」が行われ、有力選手らが日々しのぎを削っています。前日の第1戦では、日本が第1セットを奪うもののイタリアの高い