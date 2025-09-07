俳優のオダギリジョーが７日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。映画監督としての服装のこだわりを吐露した。この日はオダギリが脚本・監督・編集・出演を務めた映画「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！！）このヤロウＭＯＶＩＥ」に出演する俳優の池松壮亮、女優の麻生久美子に加え、ドラマ版に出演した野性爆弾のくっきー！が登場。オダギリはフロアディレクターとして番組に参加するという異例の形式となった。