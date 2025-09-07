「フィギュアスケート・木下グループ杯」（７日、関空アイスアリーナ）ペアのフリーが行われ、「りくりゅうペア」こと三浦璃来（２３）木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が１４３・００点をマークし、トータル２２２・９４点で優勝した。長岡柚奈（２０）、森口澄士（２３）組＝木下アカデミー＝は１２６・５０点で、合計１９２・７７点で銅メダルを獲得した。りくりゅうは映画「グラディエーター２」のテーマ曲で力強く滑