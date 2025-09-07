ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が７日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は「移住ブームに警笛！？芸能人経験者が実態ガチ告白スペシャル」。２０１７年に北海道・美瑛町に移住した俳優・大鶴義丹はヒグマと遭遇した恐怖を振り返った。大鶴は移住生活の初日の出来事として「林道ってあるじゃないですか？泥の道の。その林道も自分の敷地なんですけども。そこに（ヒ