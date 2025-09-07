栃木県那須町で色鮮やかなケイトウの花、25万株が見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。【映像】様々な色のケイトウの花那須高原にある「那須フラワーワールド」には、園内約3.5haに赤や黄色、ピンクなど、約25万株のケイトウが植えられています。現在、見ごろを迎えているのはキャッスル系やセンチュリー系など16品種です。ケイトウは花の形がニワトリのトサカに似ていることから、その名が付けられたと言われて