「中日−巨人」（７日、バンテリンドーム）巨人の先発・横川凱投手が五回途中２失点でマウンドを降りた。立ち上がりから安定した投球でスコアボードにゼロを刻んできた横川。だが二回、四回と打席で送りバントに２度失敗。これで流れが悪くなると、四回裏、細川に同点ソロを被弾した。五回に打線が一挙３点を勝ち越したがその裏、辻本の二塁打、ブライトへの四球、田中の内野安打で無死満塁のピンチを招くと、岡林に押し出