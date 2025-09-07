「オリックス−日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）オリックス期待の大器・山下舜平大投手が今季初登板初先発し、５回９１球を投げて３安打１１奪三振、２失点で終わった。登板前に「自分の球を投げるだけ。真っ直ぐでどんどん押していけたら」と話していたように、初回は三者連続三振に斬る最高のスタート。だが、二回２死から２者連続四球、暴投で一、二塁のピンチを招き、田宮の左前適時打で先制を許した。五回は清宮に