信号無視で歩行者・自転車専用道路に侵入香川・高松市で8月25日午前7時頃、信号待ちの最中に撮影されたのは、後方から対向車線に入り、逆走する車の姿。車は逆走したまま赤信号を無視し、右に曲がっていった。しかも、車が進んでいった道は歩行者と自転車専用の道路。車の走行はできない場所だった。目撃者：あの勢いで入っていきよるかと思ってびっくりしたんですけれど。逆走した時点で危ないと思う。また、目撃者によると、通勤