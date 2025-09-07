2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。今月はアメリカに遠征して、W杯共催国であるメキシコ、メキシコとの大事なフレンドリーマッチを戦う。現地6日にオークランドでメキシコと対戦した日本は、いつものように3-4-2-1システムを採用。GKは鈴木彩艶、3バックは右から板倉滉、渡辺剛、瀬古歩夢。ボランチに遠藤航と鎌田大地、ウィングバックは右に堂安律、左に三笘薫。2シャドーは右に久保建英、左に南野拓実、1トップに上田