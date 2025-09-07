◆パ・リーグオリックス―日本ハム（７日・京セラドーム）日本ハムの先発・福島蓮投手は、５回まで１失点と好投。しかし１点リードで迎えた６回、１死から頓宮に左膝の内側付近に当たる内野安打を打たれた。１度ベンチ裏に下がって治療を受け、再びマウンドに上がったが、続く中川に左翼線二塁打を許し１死二、三塁とピンチを広げマウンドを降りた。２番手・宮西が宗を空振り三振に仕留め２死としたが、さらに代わった玉井