◆国際親善試合メキシコ０―０日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）米国のオークランドで行われた一戦は４万５２７８人が駆けつけたが、スコアレスドローに終わった。熱狂的で知られるメキシコサポーターは隣国の米国に多数駆けつけたが、試合終了直後にブーイングが発生。日本に主導権を握られてのドローに「ＮＯ」を突きつけた。メキシコは前半３２分に主将ＭＦアルバレスが負傷交代。後半アディショナルタイム