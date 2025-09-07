◇体操男子種目別メダリスト選手権（７日、東京・エスフォルタアリーナ八王子）世界選手権の種目別代表の角皆友晴（順大）は、平行棒で１４・３６６点を出し、優勝した。２種目目の鉄棒は４位。約３週間前の練習中に左手人さし指にケガを負った。８月下旬の全日学生選手権を欠場するなど心配されたが、この日はケガした左手の人さし指を使わずに演技し、高得点をたたき出した。角皆は「インカレも欠場し、この大会も間に合