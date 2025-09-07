◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）優勝へのマジックを1とした阪神。胴上げ試合の可能性が高まる広島戦の甲子園開門が16時とアナウンスされ、警備関係者も混乱防止へのシミュレーションを繰り返し、本番態勢に入った。在阪放送各局も深夜に予定している優勝特番の準備を急ピッチで進めていた。