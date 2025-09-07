◆第８回コリアスプリント・Ｇ３（９月７日、韓国・ソウル競馬場・ダート１２００メートル）１３頭立てで行われ、３頭が参戦した日本勢の３連覇はならなかった。日本馬の最先着は武豊騎手が騎乗したチカッパ（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父リアルスティール）で２着。石橋脩騎手が乗ったタガノビューティー（牡８歳、栗東・西園正都厩舎、父ヘニーヒューズ）は５着。松山弘平騎手とコンビのサンライズホーク（セン６歳、栗東