９月７日の阪神１０Ｒ・オークランドＴＲＴ（３歳上３勝クラス、ダート１２００メートル＝１２頭立て）はテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が、好位からメンバー最速の３５秒１の脚を繰り出し４馬身差の圧勝。３連勝でオープン入りを決めた。勝ち時計は１分１０秒５（良）。序盤は先行争いを見ながら好位を追走。徐々に馬群の外に持ち出し、直線へ。残り２００メートルで先頭に並びかけると、鋭