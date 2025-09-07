慰霊式典であいさつする「森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会」の桑田正彦理事長＝7日午前、和歌山県高野町粉ミルクに大量のヒ素が混入し130人の乳児が死亡した森永ヒ素ミルク事件から今年で70年となり、和歌山県高野町の高野山大で7日、犠牲者を慰霊する式典が開かれた。森永乳業（東京）と被害者団体が主催。1万人を超す被害者が高齢化する中、参列者は「最後の1人まで救済する」と誓い合った。被害者や森永乳業社員ら約60