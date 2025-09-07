マンハッタンのニューススタンド。１８億ドルという今回のジャックポットについて宣伝されている様子が見える＝５日/Spencer Platt/Getty Images（ＣＮＮ）米国の数字選択式宝くじ「パワーボール」の抽選が６日に行われ、１８億ドル（約２６７０億円）近い大当たり（ジャックポット）が出た。運営団体によると、ミズーリ州とテキサス州で当選券が販売されたという。パワーボールを運営する米マルチステート宝くじ協会（ＭＵＳＬ）