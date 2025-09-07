快勝で３回戦に進んだ荏田ナイン＝サーティーフォー保土ケ谷神奈川県高校野球春季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は７日、サーティーフォー保土ケ谷球場などで２回戦の残り２８試合を行った。夏の甲子園ベスト８の横浜などシード校が登場。横浜は浅野と対戦し、１０―０の五回コールドで快勝した。小林鉄三郎（１年）、林田滉生（２年）の継投で五回をパーフェクトに抑えた。天野喜英新監督（４１）が就任した桐光