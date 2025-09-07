卓球女子シングルスで２０２４年パリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）が７日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、９日に開幕するＷＴＴチャンピオンズマカオに向けて出国すると伝えた。６日は約１か月ぶりにＴリーグに出場。国内外の試合に参戦する多忙な日々を過ごす中で、黒のキャップとスウェットを着た写真とともに「私はこれからＷＴＴチャンピオンズマカオに出発です。今大会は新しいスーツケースで行っ