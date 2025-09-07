ドジャースが６日（日本時間７日）、敵地でのオリオールズ戦に３―４で痛すぎる逆転サヨナラ負け。とうとう５連敗となり、２位のパドレスに１ゲーム差に詰め寄られた。どんでん返しとはまさにこのことだ。先発した山本が９回二死までノーヒットノーラン投球。あとアウト１つから投じた１１２球目をホリデーにこの日初安打となるソロを浴びて降板となった。偉業達成、さらには完封勝利も消えてしまったが、チームの連敗ストップ