9月7日、中山競馬場で行われた11R・紫苑ステークス（G2・3歳オープン・芝2000m）は、西塚洸二騎乗の7番人気、ケリフレッドアスク（牝3・栗東・藤原英昭）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のジョスラン（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着に4番人気のダノンフェアレディ（牝3・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは1:59.1（良）。1番人気で北村友一騎乗、リンクスティップ（牝3・栗東・西村真幸）は、8着敗退。【セントウルS】カ