9月7日、阪神競馬場で行われた11R・セントウルステークス（G2・3歳上オープン・芝1200m）は、川田将雅騎乗の8番人気、カンチェンジュンガ（牡5・栗東・庄野靖志）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のママコチャ（牝6・栗東・池江泰寿）、3着に1番人気のトウシンマカオ（牡6・美浦・高柳瑞樹）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。【阪急杯】カンチェンジュンガの大外一気が炸裂川田将雅が初コンビで勝利へ導く川田将雅騎乗