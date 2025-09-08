人気漫画『呪術廻戦』のスピンオフ作品『呪術廻戦≡』（じゅじゅつかいせんモジュロ）が、「週刊少年ジャンプ」41号から短期集中連載を開始。原作は芥見下々氏、作画は岩崎優次氏が担当し、初回は表紙＆巻頭カラー54ページでの掲載となる。『呪術廻戦≡』は、近未来を舞台にしたスピンオフであり、原作の芥見氏にとっては本作が『呪術廻戦』完結後初の連載となる。芥見氏は、2018年から2024年までの6年半にわたり『呪術廻戦』を連