通算12アンダーでツアー初優勝を果たした荒木優奈＝ゴルフ5カントリーオークビレッヂゴルフ5レディース最終日（7日・千葉県ゴルフ5カントリーオークビレッヂ＝6505ヤード、パー72）20歳のルーキー荒木優奈が首位タイから出て5バーディー、1ボギーの68で回り、通算12アンダーの132でツアー初優勝を果たした。台風の影響で36ホールに短縮され、賞金は規定により75％の945万円。1打差の2位は柏原明日架だった。さらに1打差の3位は