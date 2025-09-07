オーストリア・ウィーンの老舗洋菓子ブランド「デメル」から、2025年のハロウィンを彩る限定スイーツが登場しました。今年は、4種のクッキーを詰め合わせた『アソートクッキー（ハロウィン）』と、人気焼き菓子をセットにした『ハロウィンギフト』の2種類。猫をモチーフにした個性的なデザインのパッケージで、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです♪ デメルのアソー