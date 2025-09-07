首相官邸は7日、石破首相が午後6時からの予定で記者会見を開くと発表した。辞任の意向を固めたことと、その理由について表明する。石破首相は、自民党の総裁選前倒しの是非を問う意思確認を8日に控え、議員と都道府県連代表の過半数が賛成して前倒しが実施される可能性が高まる中、党の分裂を回避することなどを考慮して、辞任を決断した。