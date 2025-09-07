女性アイドルグループ「欅坂46」の元メンバーで女優の平手友梨奈さん（24）のがらりと印象の変わった「激変ショット」に注目が集まっています。【写真】誰…！？激変が話題の平手友梨奈さん平手さんの公式Xにて、8月26日にリリースされた新曲「I'm human」を紹介すると共に、ミュージックビデオを公開。ビデオには金髪ロングヘアに細めの三つ編みを施し、色鮮やかな小さいリボンを付け、パステルカラーの柔らかい生地のトップスに