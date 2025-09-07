◆ウエスタン・リーグソフトバンク―オリックス（7日、タマスタ筑後）ソフトバンクの柳田悠岐選手（36）が2試合ぶりに安打を放った。「2番指名打者」で先発出場。初回は1死から遊ゴロに倒れたが、3回2死一、二塁の第2打席では、低めの変化球を右前に運んだ。5回は2死三塁で空振り三振に倒れ、予定の3打席を終えた。9日からの中日戦（ナゴヤ球場）にも参加する予定で「やれる範囲で頑張る」と語った。柳田は4月11日のロ