◆ソフトバンク―楽天（7日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの松本晴が4回4安打3失点で降板した。1点を先制した直後の3回、ボイトに9号ソロを打たれてすぐさま同点に追いつかれると、4回には2死から四球を与えて太田光に勝ち越しの1号2ランを浴びた。5回からは上茶谷大河が2番手としてマウンドに上がった。松本晴は前回登板だった8月31日のロッテ戦（ZOZOマリン）で先発として自己最短の2回3失点（自責1）で降板。2試