◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯最終日（2025年9月7日関空アイスアリーナ）ペアのフリーが行われ、SP首位で昨季世界一の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が143・00点をマークし、合計222・94点で優勝した。今季の国際大会初戦となった2人。新たなプログラム「グラディエーター」は今回の演技が初お披露目だった。スロージャンプの転倒もあったが、最後は木原が