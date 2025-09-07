石破総理大臣が、総理大臣を辞任する意向を固めました。この後、午後6時から記者会見を開いて正式に表明する予定です。【映像】石破総理大臣、辞任の意向固める石破総理は7月の参議院選挙で大敗した後も総理の座にとどまって、アメリカとの関税交渉や韓国、インドなどとの首脳会談を行うなどして続投に強い意欲を示してきました。しかし、自民党内では去年の衆院選と合わせて2度の国政選挙に敗北し、衆議院・参議院ともに過