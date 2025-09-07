◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）巨人・先発の横川凱投手は５回途中２失点で降板し、今季２勝目はならなかった。８１球を投げ６安打２三振、３四球の内容だった。幸先よく初回に先取点を奪ってもらいマウンドに立った横川は、１回、３回と先頭を安打で出塁し走者を背負ったが無失点で切り抜けた。しかし４回、細川への初球、直球が高めに入り左翼席へ運ばれ同点に追いつかれた。２、４回にいずれ