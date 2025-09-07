◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）トップで出た２２歳の長野泰雅（たいが、福岡地行）がツアー初優勝を飾った。４バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１０アンダーで、初日から首位を守る完全Ｖだった。優勝インタビューで「すごく緊張していた。最後は１メートルないぐらいのパーパットだったが、過去に外したことがあってドキドキ