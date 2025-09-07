十島村の平島（たいらじま）で、貝をとりに浜に出かけた76歳の男性の行方が分からなくなっています。 行方が分からなくなっているのは、十島村・平島に住む勝目満（かつめ・みつる）さん（76）です。 鹿児島海上保安部によりますと、6日午後7時ごろ、「貝をとりに行った夫が夜になっても帰って来ない」と、勝目さんの妻から十島村役場に連絡がありました。 消防団などが、勝目さんが行ったとみられる島の東海岸を捜索したところ