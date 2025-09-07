「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・最終日」（７日、ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝パー７２）ルーキーの荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１２アンダーで初優勝した。台風の影響で２日間開催となった最終日、荒木は初日に８アンダーで並んでいた柏原明日架、稲垣那奈子と最終組でスタート。２番でボギーとしスコアを落としたが、５、６、７番で３連続バーディーを奪い、後半の１２、１３