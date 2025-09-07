ゴルフのゴルフ５レディースは７日、千葉県のゴルフ５Ｃオークビレッヂ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位から出たルーキーの荒木優奈（２０）が５バーディー、１ボギーとスコアを伸ばして通算１２アンダーで初優勝を飾った。今大会は、台風１５号の接近により、２日間３６ホールに短縮されたため、賞金加算額は７５パーセントの９４５万円。１打差の２位は柏原明日架。さらに１打差の３位は永井花奈だった。荒木は優勝