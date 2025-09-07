女子で優勝した佐藤柚月の1回目＝妙高高原赤倉シャンツェノルディックスキーの妙高サマージャンプ大会は7日、新潟県妙高市の妙高高原赤倉シャンツェ（ヒルサイズ＝HS100メートル）で行われ、女子は18歳の佐藤柚月（東京美装）が96メートル、94.5メートルの合計248.0点で優勝した。伊藤有希（土屋ホーム）が2位、一戸くる実（雪印メグミルク）が3位に入った。男子成年は佐藤幸椰が242.0点で制し、池田龍生（ともに雪印メグミル