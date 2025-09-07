シンガー・ソングライターの大黒摩季（55）が7日、自身のインスタグラムを更新。「9/6のam2:31 愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と、弟・礼騎さんが死去したことを報告した。【写真】大黒摩季、家族の思い出ショット投稿の冒頭から「どうして」と深い悲しみ。「8/30札幌hitaruでのライブに家族で来て いつになく喜び楽しみ珍しく丸ごと褒めてくれた可愛い笑顔と」「次の日の帰りも両親のお墓参りを一緒にし 娘達