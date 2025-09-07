「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・最終日」（７日、ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝パー７２）都玲華（２１）＝大東建託＝は前半、「番手の間の距離が多くて」ボギーが先行。４番パー３ではグリーン手前からのアプローチがグリーンオーバーというトラブルもあったが、ここをうまく寄せて「ボギーで終われたのがよかった」と、５番でバーディーを奪い返しイーブンに。その後、７番でバーディーを先行させると後半は３バーディー