何かあるとすぐに「離婚だ」という夫「なんちゃってイクメン」でゲーム廃人の夫。鍋を見ておくように頼んだら…！／子どもの命よりソシャゲが大事ですか？（1）仕事を探すこともなく一日中ダラダラと過ごす無職の夫にモヤモヤしながら、仕事、家事、子育てに孤軍奮闘する妻のカナコさん。しかも夫が無職になるのは結婚して10年のあいだに3度目！？そんななか、離婚して明後日家を出ると夫が言い出して…。身勝手な夫を家族のため