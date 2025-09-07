◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(7日、バンテリンドーム)巨人の岸田行倫選手がこの日2本目のタイムリーヒットを放ち、勝ち越しに成功しました。「5番・キャッチャー」でスタメン出場した岸田選手は初回、2アウト1、2塁の場面でセンターへタイムリー2ベースを放ち、チームに先制点をもたらします。同点とされた直後の5回には、キャベッジ選手と岡本和真選手がヒットで出塁し1アウト1、2塁とします。ここで再びチャンスで打席に入っ