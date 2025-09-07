通算10アンダーでツアー初優勝を果たした長野泰雅＝富士桜CCロピアフジサンケイ・クラシック最終日（7日・山梨県富士桜CC＝7424ヤード、パー70）初日から首位に立つ22歳の長野泰雅が4バーディー、2ボギーの68で回り、通算10アンダーの200でツアー初優勝を果たした。大会は悪天候で54ホールに短縮されたため、賞金加算は規定により75％の1650万円。1打差の2位は63をマークした杉浦悠太で、さらに1打差の3位に蝉川泰果が入った。