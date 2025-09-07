クマ7日午前6時ごろ、秋田県大館市粕田村西で、散歩中の女性（76）がクマ1頭に左肩を引っかかれ、数針縫うけがを負った。命に別条はない。クマは現場から立ち去り、大館署が警戒を呼びかけている。同署によると、道路脇から出てきた体長約50センチのクマが突進してきて押し倒された。女性は腰の痛みも訴えている。