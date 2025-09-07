◇セ・リーグ巨人―中日（2025年9月7日バンテリンD）巨人の吉川尚輝内野手（30）が7日、中日戦（バンテリンD）に「8番・二塁」で先発出場。5回にリードを広げる2点適時二塁打を放った。前夜の決勝打男が勝利を大きく手繰り寄せる一打を放った。初回に岸田が先制打。しかし、1点リードの4回に先発左腕・横川が相手4番・細川に同点弾を浴びて迎えた5回だった。1死一、二塁のチャンスで再び岸田が詰まりながらも左前に