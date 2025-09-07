今月からすべてのグループで始まったサッカーワールドカップ欧州予選。6日はグループF、H、Kの6試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。グループFでは、初戦を迎えたポルトガルは、FWクリスティアーノ ロナウド選手の2ゴールなどでアルメニアに完勝。グループHは、首位のボスニア・ヘルツェゴビ