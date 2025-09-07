複数の政府与党関係者によりますと、石破総理大臣は辞任する意向を固めました。複数の政府与党関係者によりますと、石破総理は辞任する意向を固め周辺に伝えたということです。自民党が参議院選挙で大敗した後、党内からは辞任を求める声が強まっていましたが、石破総理はこれまで続投に意欲を示してきました。石破総理はこれまで進退をめぐり、「地位に恋々とするものではない」とする一方、「しかるべき時に判断する」と述べてい