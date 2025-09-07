石破首相は7日、辞任する意向を固めた。記者会見での表明を調整している。自民党の総裁選前倒しの是非を問う意思確認を翌日に控え、議員と都道府県連代表の過半数が賛成して前倒しが実施される可能性が高まる中、党の分裂を回避することなどを考慮して、辞任を決断したとみられる。