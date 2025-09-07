１０人組ダンス＆ボーカルグループの「ＴＨＥＪＥＴＢＯＹＢＡＮＧＥＲＺ」が７日、都内で行われた初のアーティストブック「ＴＨＥＪＥＴＢＯＹＢＡＮＧＥＲＺＯＦＦＩＣＩＡＬＡＲＴＩＳＴＢＯＯＫＵＮＬＯＣＫ」発売記念イベントに登場した。ＹＵＨＩは「素直にうれしい気持ちでいっぱい。『ＵＮＬＯＣＫ』には僕たち１０人の魅力や個性を解放するという意味が込められている。自分たちの全てが詰まった